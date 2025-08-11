На Западе рассказали о безнадежной идее Европы по встрече Путина и Трампа

Politico: Участие Европы во встрече Путина и Трампа является безнадежным делом

Попытка обеспечить участие представителей стран Европы во встрече президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске 15 января является безнадежным делом. Об этом пишет издание Politico.

«Идея о том, что Европа каким-то образом будет представлена, — пусть и пока лишь на бумаге, — похоже, обречена на провал», — подчеркивается в материале.

Как отмечает Politico, европейские лидеры пытаются обеспечить участие во встрече президента Украины Владимира Зеленского, поскольку сами они с большой долей вероятности исключены из обсуждения между Москвой и Вашингтоном. Издание также рассказало о видеоконференции дипломатов Европейского союза с министром иностранных дел Украины Андреем Сибигой.

Ранее издание Die Zeit заявило о попытках Украины и Европы противостоять планам Трампа. По словам автора, вопрос о том, насколько администрация Трампа готова учитывать требования Европы и отказ Киева от территориальных уступок, остается открытым.