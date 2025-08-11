На Западе указали на ключевое противоречие ЕС в отношении России

Дизен: ЕС требует участия в мирных переговорах, продолжая игнорировать Россию

Европейский союз (ЕС) требует участия в переговорах по урегулированию конфликта на Украине, продолжая сознательно игнорировать Россию. Об этом заявил профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен в соцсети X.

«ЕС требует участия в мирных переговорах, но при этом отказывается разговаривать с Россией после 3,5 лет бойкота дипломатии», — подчеркнул политолог.

Дизен прокомментировал попытки ЕС добиться участия во встрече президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске 15 августа. По мнению ученого, европейские политики используют лишь слоганы и крылатые фразы, при этом игнорируют ключевое противоречие собственной политики в отношении России.

Ранее издание Politico рассказало о безнадежной идее Европы об участии во встрече Путина и Трампа. Журналисты также сообщили о видеоконференции дипломатов ЕС с министром иностранных дел Украины Андреем Сибигой.