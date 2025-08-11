Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
12:11, 11 августа 2025Мир

На Западе указали на ключевое противоречие ЕС в отношении России

Дизен: ЕС требует участия в мирных переговорах, продолжая игнорировать Россию
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Yves Herman / Reuters

Европейский союз (ЕС) требует участия в переговорах по урегулированию конфликта на Украине, продолжая сознательно игнорировать Россию. Об этом заявил профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен в соцсети X.

«ЕС требует участия в мирных переговорах, но при этом отказывается разговаривать с Россией после 3,5 лет бойкота дипломатии», — подчеркнул политолог.

Дизен прокомментировал попытки ЕС добиться участия во встрече президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске 15 августа. По мнению ученого, европейские политики используют лишь слоганы и крылатые фразы, при этом игнорируют ключевое противоречие собственной политики в отношении России.

Ранее издание Politico рассказало о безнадежной идее Европы об участии во встрече Путина и Трампа. Журналисты также сообщили о видеоконференции дипломатов ЕС с министром иностранных дел Украины Андреем Сибигой.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Они дорого заплатят». Иранский генерал заявил, что Пашинян и Алиев повторили ошибку Зеленского. Как она связана с США?

    Волочкову в золотом платье захотел украсть шейх

    Пьяная туристка на скутере сбила отца двух детей и оказалась под угрозой 20 лет тюрьмы

    В России рассказали о возможном предложении Зеленскому от России и США

    Трамп приказал убрать Обаму и Буша

    Кризис у российских производителей дорожной техники усугубился

    В Одессе уничтожили «Тень Пушкина»

    Переехавший в США без знания английского россиянин рассказал о жизни на Брайтон-Бич

    Россиянам назвали способы прилично сэкономить на «коммуналке»

    Минобороны отчиталось о сотнях сбитых за сутки украинских беспилотников

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости