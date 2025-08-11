Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
12:32, 11 августа 2025Забота о себе

Назван неочевидный сигнал глубинных проблем в отношениях

Психотерапевт Маклеод: Отслеживание перемещений партнера вредит отношениям
Наталья Обрядина
Наталья Обрядина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Unsplash

Психотерапевт Фил Маклеод предупредил о неочевидном сигнале, указывающем на глубинные проблемы в отношениях. Свое мнение он высказал в беседе с Daily Mail.

Маклеод назвал отслеживание перемещений партнера с помощью специальных приложений тревожным сигналом. Подобные проверки вредят отношениям, поскольку чаще всего вызваны не искренней заботой, а недоверием, тревожностью и гиперконтролем, объяснил специалист.

Если же эта привычка становится слишком важной для одного или обоих партнеров, это свидетельствует о серьезных проблемах в отношениях, подчеркнул психотерапевт. «Когда отслеживание местоположения становится рутинным, ожидаемым или навязчивым действием, это часто указывает на то, что основы отношений — доверие, взаимоуважение и эмоциональная безопасность — утрачены», — объяснил он.

Материалы по теме:
Как пережить расставание с любимым человеком? Почему пережить разрыв отношений — это так тяжело
Как пережить расставание с любимым человеком?Почему пережить разрыв отношений — это так тяжело
25 марта 2024
Рынок романтических отношений. Как появились приложения для знакомств и почему их винят в распространении сифилиса?
Рынок романтических отношений.Как появились приложения для знакомств и почему их винят в распространении сифилиса?
7 августа 2022
«Это не про секс» Россияне используют Tinder в путешествиях. Почему это способ сделать отдых незабываемым и каковы риски?
«Это не про секс»Россияне используют Tinder в путешествиях. Почему это способ сделать отдых незабываемым и каковы риски?
10 октября 2022

По словам Маклеода, желание контролировать каждый шаг партнера может быть продиктовано низкой самооценкой, боязнью предательства или травматичным опытом. Однако когда страх начинает преобладать над доверием, отношения могут из романтических превратиться в деловые, в которых нет места любови и эмоциональной близости.

Ранее актриса Эмбер Херд пожаловалась на контролирующее поведение предпринимателя Илона Маска, с которым она состояла в отношениях в 2017 году. В частности, она заявила, что бизнесмен был очень ревнив, поэтому установил камеры в ее доме, разместил прослушивающие устройства в автомобиле и постоянно следил за ней.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Кремле предрекли мир после встречи Путина и Трампа

    В России указали на значимость освобождения шахты «Краснолиманская» в ДНР

    Останавливавший колонну ВСУ в зоне СВО российский боец подорвался на немецкой мине и выжил

    Блогерше отказались продать вещи в люксовом бутике в Париже из-за паспорта

    Минобороны раскрыло подробности о новых ударах ВСУ по России

    Попрощавшийся с жизнью солдат СВО выжил благодаря одному обстоятельству

    Мужчина поехал на концерт любимой группы, получил огнестрельное ранение и не выжил

    Вассерман назвал условие прекращения его розыска на Украине

    Использование АК-12 в качестве средства ПВО показали на видео

    Россияне ринулись скупать «залежавшиеся» Lada и «Москвичи»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости