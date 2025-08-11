Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
Названы главные факторы риска тромбоза у молодых людей

Терапевт Космынин: Курение и ожирение могут спровоцировать тромбоз в молодости
Фото: Sabrina Bracher / Shutterstock / Fotodom

Тромбоз может возникать и у молодых людей, предупредил врач-терапевт Евгений Космынин. Два главных фактора риска тромбоза, характерных для них, доктор назвал в беседе с «Известиями».

По словам Космынина, к образованию тромбов у молодых людей приводят курение, повышенный индекс массы тела, малоподвижный образ жизни, дислипидемия (нарушение жирового обмена), гиперфибриногенемия (увеличение концентрации фибриногена в крови), отягощенный семейный анамнез, прием гормональных противозачаточных средств, варикозное расширение вен нижних конечностей, эмоциональные агрессии и тревога.

Терапевт указал на то, что людям, у которых есть эти факторы риска, необходимо обратиться за консультацией к врачу. Он назначит необходимое обследование и при необходимости — лечение.

Ранее терапевт Оксана Драпкина рассказала, чем можно заменить соль. По ее словам, оптимальной альтернативой является лимонный сок.

