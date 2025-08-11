Названы самые популярные направления для отдыха в России

АТОР назвал Краснодарский край самым популярным направлением для отдыха

Самыми популярными направлениями для отдыха в России названы Краснодарский край, Санкт-Петербург, Москва, Крым и Калининград. Такие данные привела в эфире радиостанции «Говорит Москва» глава Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.

Также востребованы среди туристов Ставропольский край и Дагестан, где порой даже не хватает инфраструктуры для прибывших отдыхающих.

Ранее сообщалось, что в первом полугодии 2025 года россияне стали ездить на зарубежные курорты чаще, чем год назад. Всего на отдых с января по июнь выезжали почти шесть миллионов россиян.