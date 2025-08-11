Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
18:53, 11 августа 2025Путешествия

Названы самые популярные направления для отдыха в России

АТОР назвал Краснодарский край самым популярным направлением для отдыха
Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

Фото: Игорь Онучин / ТАСС

Самыми популярными направлениями для отдыха в России названы Краснодарский край, Санкт-Петербург, Москва, Крым и Калининград. Такие данные привела в эфире радиостанции «Говорит Москва» глава Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.

Также востребованы среди туристов Ставропольский край и Дагестан, где порой даже не хватает инфраструктуры для прибывших отдыхающих.

Ранее сообщалось, что в первом полугодии 2025 года россияне стали ездить на зарубежные курорты чаще, чем год назад. Всего на отдых с января по июнь выезжали почти шесть миллионов россиян.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Трамп заявил о поездке в Россию

    Назван срок прихода потепления в Москву

    Ведущую экономику Европы накрыло волной банкротств

    Генерал заявил о возможном запуске дронов ВСУ из России и привел два аргумента

    Назван способ избавиться от большого живота после 40 лет

    Женщина приняла запущенный рак за беременность

    Бориса Щербакова срочно госпитализировали

    Трамп подсказал российским войскам дорогу до Киева

    Трамп заявил о желании украинцев заключить сделку с Россией

    Раскрыты детали подготовки ко встрече Путина и Трампа

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости