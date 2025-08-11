Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
10:43, 11 августа 2025Экономика

Нефть подешевела максимальными с начала лета темпами

Нефть Brent подешевела до $66 за баррель максимальными с начала июня темпами
Дмитрий Воронин

Фото: Todd Korol / Reuters

Цены на нефть продолжают опускаться 11 августа, свидетельствуют данные торгов. Стоимость продукции марки Brent к моменту написания материала падала на 0,84 процента, до 66,03 доллара за баррель.

На прошлой неделе показатель на фоне ожиданий от запланированной на 15 августа встречи президентов России и США пережил максимальное за все лето снижение, потеряв 4,4 процента.

«Первоначальная реакция рынков, в том числе снижение цен на нефть, говорит о надеждах инвесторов на прорыв в переговорах», — цитирует «Интерфакс» аналитика Vantage Markets в Сиднее Хэба Чена.

Опускаться цены на углеводороды начали в прошлый понедельник, преодолев отметку в 69 долларов за баррель после того, как стало известно о принятом странами ОПЕК+ решении увеличить добычу.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Украинские спецслужбы начали вербовать пожилых россиянок. Как их принуждают к терактам против военных?

    Министр спорта заявил о подготовке сборной России к участию в ОИ-2028 в полном составе

    Раскрыто возможное место встречи Путина и Трампа на Аляске

    В России ответили на слова Мерца о переговорах на Аляске

    В российском регионе мужчина расправился с бывшей женой в машине

    Нефть подешевела максимальными с начала лета темпами

    Влияние конфликта России и Азербайджана на Армению объяснили

    Названы не ограничивающиеся Украиной темы для диалога Путина и Трампа

    Пушилин рассказал о продвижении на константиновском направлении

    ВСУ четвертый раз за утро попытались атаковать Москву

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости