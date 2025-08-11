Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
09:04, 11 августа 2025Из жизни

Новичок поймал самого крупного окуня и получил восемь миллионов рублей

Крупная рыба принесла рыболову-новичку восемь миллионов рублей
Олег Парамонов
Олег Парамонов

Фото: @TwinVisuals / Tanner and Travis Lyons

В американском штате Оклахома новичок одержал победу на крупном турнире по спортивной рыбалке. Об этом сообщает Fox 2 Now.

Чад Марлер впервые участвовал в турнире Национальной профессиональной рыболовной лиги и сразу же занял первое место. За два дня он поймал в озере Юфола 10 рыб общим весом более 10 килограммов и обошел опытных рыболовов. Именно ему попался самый крупный большеротый окунь турнира — рыба весом почти 3,7 килограмма.

Победа принесла Марлеру приз, составляющий 100 тысяч долларов (8 миллионов рублей), и получил право участвовать в чемпионате Национальной профессиональной рыболовной лиги в 2026 году.

Возможность подстраиваться на ходу была крайне важна на озере Юфола. Каждый день там шли проливные дожди. Штормов было много, и это меняет условия прямо на глазах. К концу турнира уровень озера поднялся на три с лишним метра

Чад Марлеррыболов
Материалы по теме:
Таинственная субстанция. «Рвота кашалота» стоит дороже золота. Кто платит за нее миллионы долларов?
Таинственная субстанция.«Рвота кашалота» стоит дороже золота. Кто платит за нее миллионы долларов?
4 июня 2021
Уплыл в никуда. Как одинокий моряк попытался предотвратить ядерную войну, но бесследно исчез
Уплыл в никуда.Как одинокий моряк попытался предотвратить ядерную войну, но бесследно исчез
13 мая 2021

Ранее жительница США поймала в штате Массачусетс атлантического белокорого палтуса весом 15,3 килограмма и установила новый мировой рекорд. Огромный улов попался Александре Спринг во время рыбалки 22 июля у мыса Кейп-Код.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Азербайджан захотел отомстить России за атаки на свои газовые объекты на Украине

    Раскрыто содержание предсмертной записки расправившейся со своими детьми матери

    На Украине признали продвижение армии России близ Покровска и Константиновки

    В российском городе самосвал дважды наехал на группу людей и попал на видео

    Лучемет «Посох» успешно прошел испытания

    Раскрыта схема подрыва вице-мэра Ставрополя

    Американский автогонщик сломал ключицу во время празднования победы

    Попавшую в ДТП звезду реалити-шоу не удалось спасти

    Могилы бойцов СВО осквернили в российском регионе

    Длина юбки популярной телеведущей смутила фанатов

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости