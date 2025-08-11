Омбудсмен нашла способ поправить финансовое положение студентов

Омбудсмен Волынец: Студенческую стипендию надо повысить до размера одного МРОТ

Минимальную стипендию российского студента следует повысить до уровня одного минимального размера оплаты труда (МРОТ), который составляет более 22 тысяч рублей. С таким предложением выступила уполномоченный по правам ребенка в Татарстане Ирина Волынец. Ее процитировало Life.ru.

Она обратила внимание, что не все родители имеют возможность содержать детей-студентов, в то время как последние не всегда могут подрабатывать. Кроме того, работа вредит учебе, так как многие дисциплины сложные и требуют от учащегося почти всех времени и сил. Волынец напомнила, что те же медицинские вузы отчисляют к концу третьего курса за неуспеваемость до 50 процентов студентов.

Кроме того, она считает правильным установить дифференцированный размер стипендии, зависящий от успеваемости и участия студентов в научной, спортивной и общественной деятельности. По мысли Волынец, такими методами можно снизить социальное напряжение среди молодежи и поддержать ее уязвимые категории.

В июле Совет Федерации одобрил повышение пособия беременным студенткам и аспиранткам до уровня регионального прожиточного минимума. Нормы соответствующего документа затронут девушек, которые учатся в университете на очной форме либо в учреждениях дополнительного профобразования или научных организациях.

