14:46, 11 августа 2025Бывший СССР

Оппозиция Молдавии назвала заказчика угроз вынесшей приговор Гуцул судье

Шор: За угрозами судье, вынесшей приговор Гуцул, стоят власти Молдавии
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Кадр: Родион Прока / РИА Новости

За угрозами судье Анне Кучереску, вынесшей приговор башкану (главе) Гагаузии Евгении Гуцул, стоят власти Молдавии в лице премьер-министра Дорана Речана и главы полиции Виорела Чернэуцану. Об этом сообщил глава оппозиционного блока «Победа», бежавший из Молдавии бизнесмен Илан Шор в своем Telegram-канале.

«Мое расследование вышло на следующее. Этого не делали люди, которые связаны или относятся ко мне», — заявил Шор.

По его словам, была создана специальная комиссия под эгидой Речана и Чернэуцану. Ее цель — провокации в адрес судьи Кучереску с целью обвинить представителей Шора.

6 августа Анна Кучереску рассказала о поступающих ей угрозах накануне вынесения приговора Евгении Гуцул. По ее словам, коллег судьи приглашали по телефону на ее же якобы опознание, а также присылали фото неживых людей. В Молдавии проходит разбирательство о давлении на представителя судебной власти.

