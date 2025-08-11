Путешествия
09:40, 11 августа 2025Путешествия

Российская девочка стала жертвой песчаных паразитов в Китае

Shot: Российские туристы пожаловались на укусы песчаных блох в Китае
Александра Статных (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: Nicoco Chan / Reuters

Российская девочка стала жертвой нападения песчаных паразитов во время отдыха в Китае. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Российские туристы пожаловались на укусы песчаных блох на пляже в бухте Дадунхай в городе Санья в Хайнани. По сообщению россиян, тропические насекомые нападают на туристов выборочно: в большой компании отдыхающих они атаковали только маленькую девочку.

Уточняется, что кровососущие паразиты нападают на тех, кто загорет на полотенцах или сидит на песке. После укусов появляется зуд. Песчаные блохи также могут вызвать серьезное заболевание тунгиоз, в тяжелых случаях которого необходимо обращаться к врачу.

Ранее туристы из России испугались смертельной болезни в Китае и отказались от аренды частных домов во время отдыха. Россияне предпочитают останавливаться в отелях с москитными сетками и не выходить из номеров днем, пока наиболее активны насекомые — переносчики лихорадки чикунгунья.

