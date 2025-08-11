Отец младенцев-близнецов из России попался на криминальном заработке

В Калининграде полиция задержала отца младенцев-близнецов за выращивание конопли

Сотрудники полиции задержали молодого отца из Калининграда, который выращивал коноплю в арендованном подвале. Об этом «Ленте.ру» сообщили в управлении МВД по Калининградской области.

Мужчина был задержан во время прогулки с женой и двумя двухнедельными мальчиками-близнецами. Во время обыска в их доме силовики изъяли 80 граммов марихуаны и больше 30 граммов гашишного масла. В арендованном им подвале на улице Кутузова было также найдено 57 кустов конопли, свыше 200 граммов каннабиса, шприцы и упаковочный материал.

В отношении калининградца возбудили уголовные дела по статьям 228 («Незаконные приобретение, хранение, перевозка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества») и 231 («Незаконное культивирование растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры») УК РФ.

Ранее в Белгородской области полицейские задержали 59-летнего россиянина, подозреваемого в незаконном культивировании наркосодержащих растений.