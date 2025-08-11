Оценен срок накачавшим магнезией новорожденного в российском роддоме

Адвокат Жуковский: Белая и Сушкевич отбыли 5 лет по делу об убийстве младенца

Более пяти лет отбыли врачи Елена Белая (Татур) и Элина Сушкевич, которые ввели младенцу летальную дозу магнезии в калининградском роддоме. Об этом РИА Новости заявил адвокат Вячеслав Жуковский.

По его словам, осужденным зачтут как отбытое наказание проведенное под стражей время.

Московский облсуд назначил 9,5 года заключения исполнявшей обязанности главврача калининградского роддома №4 Белой и на полгода меньше врачу-анестезиологу-реаниматологу Сушкевич. Обе лишены права заниматься медицинской деятельностью на срок три года.

Также суд взыскал с них компенсацию морального вреда по гражданскому иску потерпевшей по миллиону рублей с каждой.

Приговор вынесен на основании обвинительного вердикта присяжных.

По версии следствия, врачи в роддоме, чтобы не портить статистику, осенью 2018 года накачали магнезией глубоко недоношенного ребенка.