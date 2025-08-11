Забота о себе
02:10, 11 августа 2025Забота о себе

Перечислены запрещенные перед сексом продукты

Илья Пятыго
Илья Пятыго (редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Unsplash

Диетолог Сибиле Сантос заявила, что перед сексом не стоит употреблять несколько продуктов. Их она назвала в разговоре с изданием Metropoles.

Как отметила специалистка, к запрещенным перед сексом продуктам относятся чеснок и лук, поскольку они провоцируют резкий запах изо рта, который может не понравиться партнеру. Также диетолог не советует жирную и острую пищу. По ее словам, такие блюда приводят к тяжести и дискомфорту в желудке, что мешает интимной близости.

Сантос призвала отказаться от употребления перед сексом фасоли и брокколи, чтобы избежать вздутия живота, а также от мяса — оно требует много времени для переваривания, поэтому у человека может возникнуть усталость. Кроме того, по словам медика, не следует есть незадолго до интимной близости и сладости. Они приводят к всплеску энергии, но через некоторое время наступает ее резкий спад, что чревато сонливостью.

Ранее врач Вера Сережина заявила, что секс в жару может негативно повлиять на здоровье. По ее словам, половой акт повышает нагрузку на сердце, которое и так усерднее работает из-за высоких температур.

