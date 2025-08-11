Пластический хирург высказалась об изменившейся мимике Лаймы Вайкуле

Хирург Осман: Мимика Лаймы Вайкуле могла измениться из-за неудачной пластики

Пластический хирург Мадина Осман высказалась об изменившейся мимике советской и латвийской певицы Лаймы Вайкуле. Ее комментарий приводит портал «Страсти».

По словам эксперта, асимметричность верхней губы артистки может быть результатом неудачной пластики. Медик предположила, что звезде могли ввести ботокс, причем в несколько зон, что сказалось на подвижности мышц лица.

«Есть вероятность, что ботулинический нейропротеин вводили не только в губы, но и в другие области. Из-за неравномерной расслабленности мышц, поднимающих верхнюю губу, одна сторона движется активнее, а нижняя часть губ остается менее подвижной. Такая мимика подбородка, с сокращением подбородочной мышцы, свойственна тем, кто использовал ботулинический нейропротеин, но в недостаточной дозировке», — отметила врач.

