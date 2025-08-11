Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
17:41, 11 августа 2025Ценности

Пластический хирург высказалась об изменившейся мимике Лаймы Вайкуле

Хирург Осман: Мимика Лаймы Вайкуле могла измениться из-за неудачной пластики
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Кадр: «Телеканал Царьград» / VK

Пластический хирург Мадина Осман высказалась об изменившейся мимике советской и латвийской певицы Лаймы Вайкуле. Ее комментарий приводит портал «Страсти».

По словам эксперта, асимметричность верхней губы артистки может быть результатом неудачной пластики. Медик предположила, что звезде могли ввести ботокс, причем в несколько зон, что сказалось на подвижности мышц лица.

«Есть вероятность, что ботулинический нейропротеин вводили не только в губы, но и в другие области. Из-за неравномерной расслабленности мышц, поднимающих верхнюю губу, одна сторона движется активнее, а нижняя часть губ остается менее подвижной. Такая мимика подбородка, с сокращением подбородочной мышцы, свойственна тем, кто использовал ботулинический нейропротеин, но в недостаточной дозировке», — отметила врач.

Ранее в августе врач-косметолог и пластический хирург Зухра Балакеримова раскрыла правду о пластике исполнительницы хита «Матушка-земля», певицы Татьяны Куртуковой.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Врачей из Калининграда осудили за убийство младенца. Как наказали медиков за преступление ради улучшения статистики?

    Раскрыты перспективы дела накачавших магнезией младенца в российском роддоме

    Степаненко вернулась в Россию

    В Москве камеры сняли целующего в губы четырехлетнего мальчика мигранта

    Средняя зарплата в России станет шестизначной

    У уехавшего из России актера арестовали машину за долги

    Возмущенный бездушием к обманутой матери бойца СВО генпрокурор попал на видео

    Продажи подержанных грузовиков в России упали

    Эксперт по недвижимости назвал способ решить проблему с жильем в России

    В Раде назвали самый страшный кошмар Украины

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости