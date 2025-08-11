Украинский художник погиб в зоне СВО

Украинский художник-анархист Давид Чичкан погиб в Запорожской области

Украинский художник-анархист Давид Чичкан, воевавший в составе Вооруженных сил Украины (ВСУ), ликвидирован в зоне проведения специальной военной операции (СВО) в Запорожской области, пишет издание «Страна.ua».

По данным журналистов, Чичкан пошел служить в ВСУ добровольцем. «Ему было 39 лет. Он сын художника Ильи Чичкана и внук художника Аркадия Чичкана», — уточнили они.

Когда скончался художник, не сообщается.

Ранее в зоне СВО погиб известный по ролям в сериалах «Возвращение Мухтара» и «Ментовские войны» актер театра и кино Василий Кухарский.