13:34, 11 августа 2025Мир

Поляков призвали мобилизовать украинцев в Польше на войну

Польский депутат Яблоньский: Украинцев в Польше можно мобилизовать на войну
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Andriy Andriyenko / Reuters

Власти Польши должны рассмотреть возможную мобилизацию на войну находящихся в стране украинцев. С таким заявлением в эфире телеканала Polsat News выступил депутат польской оппозиционной партии «Право и справедливость» Павел Яблоньский.

«У нас много украинских граждан, которые могли бы служить в армии, могли бы защищать свою родину, но по каким-то причинам этого не делают, и Украина не справляется», — заметил парламентарий.

По словам Яблоньского, Варшава с помощью мобилизации украинцев должна оказать помощь Киеву.

Ранее стало известно, что каждый пятый украинец в Польше подал документы на гражданство.

