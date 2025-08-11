Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
13:56, 11 августа 2025Культура

Популярный артист отменил концерты на юге России после атак БПЛА

Mash: Рэпер Navai отменил концерты на юге России после атак БПЛА
Ольга Коровина

Фото: Михаил Синицын / ТАСС

Популярный российский рэпер азербайджанского происхождения Наваи Бакиров, выступающий под псевдонимом Navai, отменил концерты на юге России. Об этом пишет Telegram-канал Mash.

По данным источника, решение артиста связано с атаками Вооруженных сил Украины на города Краснодарского края при помощи беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Выступления должны были состояться в Сочи, Геленджике, Краснодаре и Ростове-на-Дону с 15 по 18 августа.

Mash отмечает, что менеджмент Navai отказался от комментариев.

8 августа сообщалось, что американский рэпер Akon (настоящее имя — Алиан Дамала Тиам) стал свидетелем атаки БПЛА в Сочи. Охрана укрыла автора хита Smack That в ванной комнате, несмотря на желание артиста выйти в лобби отеля и находиться со своим коллективом.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    ФСБ подтвердила, что подрыв основателя батальона «Арбат» в Москве устроил смертник. Его организовала Украина

    В ВС России рассказали о новой тактике по борьбе с «Бабой-ягой»

    ВС России начали применять летающие гранатометы в зоне СВО

    Российского священника наказали за участие в акции коммунистов в Судже

    Россиянин описал жизнь в одной стране фразой «там можно снимать постапокалиптическое кино»

    СБУ объявила в розыск депутата Госдумы

    Обломки беспилотников нашли в курортном регионе России

    Российский депутат предложил запретить импорт товаров из Азербайджана

    В стране БРИКС захотели бойкотировать американские товары

    Россияне массово начали публиковать фото пельменей

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости