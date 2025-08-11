Популярный артист отменил концерты на юге России после атак БПЛА

Mash: Рэпер Navai отменил концерты на юге России после атак БПЛА

Популярный российский рэпер азербайджанского происхождения Наваи Бакиров, выступающий под псевдонимом Navai, отменил концерты на юге России. Об этом пишет Telegram-канал Mash.

По данным источника, решение артиста связано с атаками Вооруженных сил Украины на города Краснодарского края при помощи беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Выступления должны были состояться в Сочи, Геленджике, Краснодаре и Ростове-на-Дону с 15 по 18 августа.

Mash отмечает, что менеджмент Navai отказался от комментариев.

8 августа сообщалось, что американский рэпер Akon (настоящее имя — Алиан Дамала Тиам) стал свидетелем атаки БПЛА в Сочи. Охрана укрыла автора хита Smack That в ванной комнате, несмотря на желание артиста выйти в лобби отеля и находиться со своим коллективом.