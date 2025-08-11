Силовые структуры
Появились подробности об увезенном из аэропорта российском вице-мэре

СК возбудил дело о мошенничестве на 3 млн руб против заммэра Салехарда Токарчука
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик

Кадр: Telegram-канал «Следком ЯНАО»

Следователи возбудили уголовное дело о мошенничестве против заместителя мэра Салехарда. Об этом «Ленте.ру» сообщили в управлении Следственного комитета (СК) России по Ямало-Ненецкому автономному округу.

Речь идет о Николае Токарчуке, которого силовики встретили в аэропорту по прилету из Тюмени, где он проводил отпуск. В СК предоставили оперативное видео задержания вице-мэра.

На кадрах видно, как люди в черных масках уводят от остальных пассажиров мужчину и сажают его в служебный автомобиль.

По версии следствия, с 2022-го по 2024 год заммэра, пользуясь своим служебным положением, убедил руководство автономной организации заключить договоры с предпринимателем на оказание услуг общей стоимостью три миллиона рублей. Однако обязательства по договорам не были исполнены, а бюджетные средства похищены.

Решается вопрос об избрании меры пресечения задержанному.

