Раскрыты подробности про расправившегося с женой российского военного

В Челябинске суд арестовал военного за убийство жены

Челябинский гарнизонный венный суд арестовал военного Сергея Москаленко, расправившегося с женой. Об этом сообщает «Комсомольская правда».

Мужчина будет находиться в СИЗО один месяц.

6 августа военный удушил супругу и сбежал. Потерпевшую нашли в шкафу дети. Известно, что пара прожила вместе десять лет. Соседи описывали семью как обычную и спокойную, с двумя детьми.

Москаленко искали три дня. Весь личный состав гарнизона полиции и всех правоохранителей региона привлекли к розыску. Его задержали в общежитии на улице Танкистов, в десяти минутах ходьбы от места преступления.