08:40, 11 августа 2025Мир

Раскрыты детали сделки Британии по аренде острова в Индийском океане

Telegraph: Аренда Британией острова обойдется в 10 раз дороже, чем ожидалось
Фото: Kev1ar82 / Shutterstock / Fotodom

Аренда Великобританией острова Диего-Гарсия в Индийском океане после передачи суверенитета над архипелагом Чагос Маврикию обойдется в 10 раз дороже, чем обещал премьер-министр королевства Кир Стармер. Об этом сообщает The Telegraph.

Отмечается, что итоговая стоимость аренды острова, на котором расположена американо-британская военная база, составит почти 35 миллиардов фунтов стерлингов, что многократно превышает сумму в 3,4 миллиарда фунтов, озвученную Стармером в мае.

По условиям сделки, Великобритания к концу 2025 года уступит контроль над островами Маврикию, но арендует самый большой из них, Диего-Гарсия, на 99 лет, чтобы иметь возможность продолжить эксплуатацию одноименной военной базы.

    Раскрыты детали сделки Британии по аренде острова в Индийском океане

