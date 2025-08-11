Забота о себе
14:31, 11 августа 2025Забота о себе

Раскрыты указывающие на рассеянный склероз за 15 лет до постановки диагноза симптомы

Врач Руис-Альгеро: Головные боли могут быть предвестником рассеянного склероза
Наталья Обрядина
Наталья Обрядина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: illustrissima / Shutterstock / Fotodom

Признаки, указывающие на рассеянный склероз, могут проявляться за 10-15 лет до постановки официального диагноза, заявила врач-эпидемиолог Марта из Университета Британской Колумбии, Канада. Ее выводы опубликовало издание ScienceAlert.

Руис-Альгеро и ее коллеги изучили истории болезни более 12 тысяч канадцев с диагностированным рассеянным склерозом. В результате они обнаружили, что эти люди за 10-15 лет до появления физических симптомов недуга часто обращались к врачам с жалобами на головные боли, бессонницу, головокружение, повышенную утомляемость, депрессию и тревожное расстройство. Кроме того, эти люди чаще посещали офтальмолога и невролога из-за необъяснимых болей в глазах.

По словам врачей, не все пациенты с подобными жалобами обязательно заболеют рассеянным склерозом, однако важно наблюдать за сочетанием этих симптомов в динамике. «Эти закономерности предполагают, что рассеянный склероз имеет длительную и сложную продромальную фазу, когда болезнь уже развивается, но еще не проявляет себя», — заявила Руис-Альгеро. Понимание того, как протекает эта болезнь в скрытой фазе, поможет раньше ее диагностировать и, следовательно, начать лечение до появления необратимых физиологических симптомов, добавили специалисты.

Ранее звезда фильмов «Хеллбой» и «Блондинка в законе» Сэльма Блэр рассказала о трудностях, с которыми сталкивается во время путешествий из-за рассеянного склероза. По словам актрисы, окружающие часто считают, что у нее проблемы с алкоголем.

