Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
09:53, 11 августа 2025Россия

России посоветовали брать пример с Европы в общении с Трампом

Политолог Марков: России следует брать пример с Европы в общении с Трампом
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

России следует брать пример с Европы в общении с президентом США Дональдом Трампом. Об этом заявил в Telegram российский политолог Сергей Марков.

Как заявил эксперт, в коммуникации с американским лидером главы европейских государств используют лесть, идут на обман, притворяются его друзьями. В качестве примера Марков привел поведение президента Финляндии Александра Стубба.

«Там совершенно нагло: из всех глав Европы выбрали того, кто лучше всех играет в гольф. Это президент Финляндии. И поручили ему изображать дружбу с Трампом и играть с Трампом в гольф где только можно», — рассказал Марков.

Материалы по теме:
Скандальный бизнесмен-христианин Стерлигов говорит, что разорен. Он просит денег и называет РПЦ еретиками, а верующих — лохами
Скандальный бизнесмен-христианин Стерлигов говорит, что разорен.Он просит денег и называет РПЦ еретиками, а верующих — лохами
25 июля 2025
«Если бы не Чубайс этот, все у нас было бы хорошо» Одному из главных политиков 1990-х — 70 лет. Какой след он оставил в истории?
«Если бы не Чубайс этот, все у нас было бы хорошо»Одному из главных политиков 1990-х — 70 лет. Какой след он оставил в истории?
16 июня 2025

В итоге, по словам политолога, Трамп стал принимать решения в пользу Европы. Он посоветовал российским политикам делать так же, как европейцы.

России надо не презирать Европу за лесть и обман Трампа, а учиться у Европы. Надо назначить в России одного, двух или трех льстецов Трампа, которые бы его все время хвалили

Сергей Марков

Ранее в России порассуждали об окончании СВО после встречи Путина с Трампом.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Азербайджан захотел отомстить России за атаки на свои газовые объекты на Украине

    Число пленных украинских военных увеличилось

    Фанатки подрались за потное полотенце американского рэпера на концерте в Сочи

    Microsoft засудят из-за прекращения поддержки Windows 10

    Спрогнозировано будущее отношений России и Азербайджана

    Безработный мужчина в Таиланде облил пару туристов растворителем и поджег их

    Муж с женой нашли огромный нацистский бункер под своим домом

    ФСБ раскрыла подробности подготовки подрыва российских военных пенсионерками

    Вера Брежнева показала пресс в прозрачном топе

    ВСУ второй раз за полчаса попытались атаковать Москву

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости