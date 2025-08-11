Ценности
11:27, 11 августа 2025ЦенностиЭксклюзив

Россияне смогут купить вещи «умного человека в очках»

Россияне смогут купить вещи блогеров Яна Топлеса и Саши Спилберг на «Авито»
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)
Ян Топлес

Ян Топлес. Фото: «Авито»

Россияне получат возможность купить вещи популярных российских блогеров. Об этом «Ленте.ру» рассказали представители «Авито».

На ресейл-платформе выставили на продажу личные вещи Яна Топлеса, Ани Покров, Саши Спилберг, Миланы Хаметовой, Али Аникеевой, Миланы Стар и других инфлюэнсер. Пользователи смогут приобрести одежду из личного гардероба звезд, электронику, интерьерные и стройматериалы. К тому же звезды расскажут покупателям историю продаваемых товаров.

Топлес, известный по мему про «умного человека в очках», предложит фанатам не только профессиональное оборудование для съемок: камеру со штативом, которая была в Антарктиде, портативную акустическую колонку, но и гаджеты для полного расслабления: массажную подушку, массажеры для тела и глаз и многое другое.

В то же время Саша Спилберг в рамках дропа выставит множество предметов интерьера и вещи для питомца. Юзеры получат шанс купить плед, декоративные свечи, поводок или шлейку для собаки, неоновую вывеску и много интересного.

В феврале россияне также получили возможность купить вещи звезды «Слова пацана».

