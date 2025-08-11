Россия
Российским подросткам захотели разрешить вступать в партии

В ГД внесут законопроект о снижении возраста для вступления в партии до 16 лет
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Global Look Press

Российским подросткам могут разрешить вступать в политические партии с 16 лет. Соответствующий законопроект, разработанный группой депутатов во главе с Ярославом Ниловым, внесут на рассмотрение Госдумы. Об этом сообщает ТАСС.

Сейчас вступить в партию может только гражданин России, которому уже исполнилось 18 лет. Согласно тексту документа, если будут внесены изменения в закон «О политических партиях», соответствующее право получат и 16-летние.

Как следует из пояснительной записки, таким образом депутаты хотят сильнее вовлечь молодежь в общественно политическую жизнь. Кроме того, напоминают авторы законопроекта, по достижении 16 лет возникает административная и уголовная ответственность, а работодатели имеют право заключать трудовой договор с гражданами, достигшими этого возраста.

Ранее Нилов предложил увеличить материнский капитал на первого ребенка до 1 миллиона рублей.

