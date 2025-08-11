Российский студент сделал неожиданное признание во время розыгрыша

Студент из Омска признался во взятке преподавателю во время фейкового задержания, которое организовали его друзья. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
По данным канала, молодые люди устроили розыгрыш другу на день рождения и вызвали «спецназ». Во время задержания ложными силовиками именинник признался в даче взятки преподавателю и раскрыл несколько своих сокурсников, которые делали то же самое.
Теперь видео с его дня рождения проверяют настоящие сотрудники правоохранительных органов. Известно, что студент учится в Омском железнодорожном техникуме.
Ранее в Санкт-Петербурге суд приговорил доцента кафедры Государственного университета морского и речного флота имени адмирала Макарова к трем годам лишения свободы условно за требование от студентов взятки люксовой кофемашиной.