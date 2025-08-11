Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
11:33, 11 августа 2025Силовые структуры

Российский студент сделал неожиданное признание во время розыгрыша

Омичи разыграли друга-студента ложным задержанием, а он признался в даче взятки
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Кирилл Зыков / РИА Новости

Студент из Омска признался во взятке преподавателю во время фейкового задержания, которое организовали его друзья. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным канала, молодые люди устроили розыгрыш другу на день рождения и вызвали «спецназ». Во время задержания ложными силовиками именинник признался в даче взятки преподавателю и раскрыл несколько своих сокурсников, которые делали то же самое.

Теперь видео с его дня рождения проверяют настоящие сотрудники правоохранительных органов. Известно, что студент учится в Омском железнодорожном техникуме.

Ранее в Санкт-Петербурге суд приговорил доцента кафедры Государственного университета морского и речного флота имени адмирала Макарова к трем годам лишения свободы условно за требование от студентов взятки люксовой кофемашиной.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Они дорого заплатят». Иранский генерал заявил, что Пашинян и Алиев повторили ошибку Зеленского. Как она связана с США?

    В МИД России раскрыли позицию по контролю над вооружениями

    Российские «Герани» заминируют используемые ВСУ дороги

    Звезда «Полицейского с Рублевки» сообщил об осложнениях на фоне рака мозга

    Российский губернатор дал совет испугавшемуся ехать в приграничье замминистра

    Пашинян поблагодарил Иран на фоне угроз Зангезурскому коридору

    Названа глубина прорыва Армии России близ Краноармейска

    Министр спорта намекнул на введение потолка зарплат в РПЛ

    В России высказались о вероятности встречи Путина с Зеленским на Аляске

    Иран прокомментировал сообщения об угрозах «мосту Трампа»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости