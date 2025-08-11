Российского священника наказали за участие в акции коммунистов в Судже

Курская епархия сделала выговор протоиерею Зинченко за участие в акции КПРФ

Комиссия Курского епархиального управления наказала протоиерея Александра Зинченко, который установил табличку с символикой КПРФ на разрушенном памятнике Ленину в Судже. Об этом сообщается на сайте епархии.

Как следует из выводов комиссии, Зинченко самовольно участвовал в акции политической организации, что «противоречит церковному сознанию и канонам Православной Церкви». В результате Митрополит Курский и Рыльский Герман вынес священнику строгий выговор и отстранил его от любой общественной деятельности.

Об участии Зинченко в акции коммунистов сообщалось в Telegram-канале КПРФ. Там же была размещена фотография, на которой священник держит в руках табличку с надписью «Восстановим памятник Ленину — возродим Суджу». Как подчеркнули в партии, протоиерей возглавил делегацию коммунистов в городе. «Он укрепил на разбитом постаменте памятника табличку о предстоящем восстановлении, возложили венок "Суджанцам от областного комитета КПРФ"», — говорится в посте.

Ранее в Курской области лишили сана священника Владимира Боярского, настоятеля храма в приграничном селе Любостань, заявившего о якобы отсутствии гуманитарной помощи от властей. На церковном суде его упрекнули в публичных заявлениях без согласования с митрополитом и лжи о своем избиении.