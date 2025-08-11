Спорт
Екатерина Александрова
Сегодня
18:00 (Мск)
Майя Джойнт
Цинциннати (ж)
Анна Калинская
Сегодня
22:00 (Мск)
Аманда Анисимова
Цинциннати (ж)
Клара Таусон
Завтра
18:00 (Мск)
Вероника Кудерметова
Цинциннати (ж)
Торпедо М
Сегодня
19:00 (Мск)
Спартак Кс
Россия — Лига PARI|4-й тур
КАМАЗ
Сегодня
20:00 (Мск)
Факел
Россия — Лига PARI|4-й тур
07:53, 11 августа 2025Спорт

«Самая сексуальная в мире волейболистка» показала фото в откровенном бикини

Андрей Стрельцов
Андрей Стрельцов (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: @kaylasimmmons

Американка Кайла Симмонс, которую пользователи сети называют самой сексуальной в мире волейболисткой, показала новую фотографию в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Спортсменка запечатлела себя в зеркало, представ перед камерой в розовом откровенном бикини. Она написала, что не хочет, чтобы лето заканчивалось. Пользователи сети оставили Симмонс 78 комментариев.

Симмонс — бывшая волейболистка. Она играла за юношескую сборную США. Позже спортсменка выступала за команду Университета Маршалла, где играла на уровне NCAA — сильнейшей студенческой лиги США.

Ранее немецкая бегунья Алиса Шмидт, которую издание Busted Coveragе признало самой сексуальной спортсменкой мира, встала на колени в обтягивающих бирюзовых шортах и белом топе. Она написала, что с трудом переносит жару, которая установилась в Европе.

