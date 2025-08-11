Культура
15:00, 11 августа 2025Культура

Счета для сбора денег на похороны Бутусова заблокировали

Собиравшие деньги на похороны Бутусова коллеги столкнулись с блокировкой счетов
Гульназ Астахова (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Михаил Терещенко / ТАСС

Коллеги погибшего театрального режиссера Юрия Бутусова, собиравшие деньги на его похороны, столкнулись с блокировкой счетов. Об этом рассказала хореограф и режиссер-постановщик Алла Сигалова, пишет портал «Страсти».

11 августа в сети появились публикации коллег покойного с просьбой о финансовой помощи. Позже выяснилось, что банковские счета, на которые просили переводить денежные средства, заблокированы.

«Внимание! Банковские данные, сообщенные ранее, заблокированы! О другой возможности помощи сообщим позже», — проинформировала Сигалова.

Бутусов не выжил во время купания в Черном море в Болгарии. Причиной могло стать мертвое волнение.

Творческому деятелю было 63 года. Прощание с ним состоится в Москве, а похороны пройдут в Санкт-Петербурге.

