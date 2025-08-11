Мир
08:23, 11 августа 2025

Сенатор США исключил стремление Трампа унизить Путина

Сенатор Грэм: США не стремятся унизить Путина на переговорах по Украине
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: Kevin Lamarque / Reuters

США не стремятся унизить президента России Владимира Путина в рамках переговоров по Украине. Об этом заявил сенатор Конгресса США Линдси Грэм (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), передает Politico.

«Мы не стремимся унизить Путина, мы хотим заключить сделку», — отметил Грэм.

По словам сенатора, президент США Дональд Трамп намерен «навсегда положить конец» конфликту таким образом, чтобы исключить его повторение. Он подчеркнул, что именно это стало бы признаком «хорошей сделки» по урегулированию.

Ранее Грэм заявил, что в ходе урегулирования украинского конфликта будет произведен обмен территориями, однако ему будут предшествовать гарантии безопасности для Киева.

