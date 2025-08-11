Силовые структуры
00:31, 11 августа 2025Силовые структуры

Силовики рассказали о службе новобранцев ВСУ

ТАСС: Новобранцев ВСУ сначала отправляют в тыл, а потом на штурмы
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Новобранцев Вооруженных сил Украины (ВСУ) сначала рекрутируют на тыловые должности, а затем отправляют на штурмы. Об этом сообщило ТАСС со ссылкой на источник в российских силовых структурах.

По их данным, новобранцев набирают через объявления в пабликах. Соискателям обещают должность «штабного писаря» с зарплатой от 21 до 120 тысяч гривен (от 40,5 до 231,6 тысячи рублей).

«Владеющие ситуацией с денежным довольствием в ВСУ прекрасно знают, какие категории получают такие суммы. 21 тысячу получает солдат ВСУ в тылу, соответственно 120 тысяч получает солдат на нуле (переднем крае обороны)», — рассказал собеседник агентства.

По его словам, ничего не подозревающие украинцы могут попасться на эту уловку и вместо службы в тылу отправиться в мясной штурм.

Ранее сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК; аналог военкомата) мобилизовали в ряды Вооруженных сил Украины мужчину, который ухаживал за родителями с инвалидностью.

    Все новости