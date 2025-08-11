Samsung объяснила главный недостаток умных часов

В Samsung объяснили, что умные часы быстро разряжаются из-за производительности

В Samsung рассказали, почему современные умные часы так мало работают на одном заряде аккумулятора. Об этом сообщает корейское издание Sisa Journal.

Во время пресс-конференции журналисты задали руководству компании вопросы о фирменных гаджетах. Так, сотрудников Samsung спросили, почему их умные часы Galaxy Watch так мало работают на одной зарядке батареи. В ответ в компании заявили, что носимые устройства быстрее разряжаются главным образом из-за того, что имеют высокую производительность.

В качестве примера журналисты привели часы китайских брендов, которые могут работать без зарядки несколько недель. В Samsung объяснили, что китайские конкуренты используют энергосберегающие чипы, которые отличаются низкой производительностью. В Samsung же выбрали мощное оборудование, которое усиленно потребляет энергию.

Так, в Galaxy Watch 8 есть сенсоры для расчета индекса антиоксидантов, который учитывает количество каротиноидов. Этот показатель помогает диагностировать онкологические заболевания. Также умные часы Samsung умеют измерять нагрузку на сердце и сосуды и уровень стресса. Представитель корпорации Чхве Чон Мин заметил, что инженеры компании работали над этой технологией больше пяти лет.

Корпорация Apple признала устаревшими умные часы Apple Watch Series 1. Носимое устройство вышло в 2016 году.