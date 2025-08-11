Экономика
04:28, 11 августа 2025Экономика

США предрекли землетрясение и цунами

Daily Mail: США грозит землетрясение свыше 9 баллов и огромное цунами
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Прибрежной зоне США грозит землетрясение свыше девяти баллов, сопровождаемое огромным цунами. Такое развитие событий предрекло британское издание Daily Mail.

Отмечается, что по результатам исследования были выявлены признаки геостатической активности в Каскадной зоне субдукции. В частности, речь идет о четырех огромных сегментах разлома длиной 970 километров, протянувшихся от Канады до Калифорнии.

Подчеркивается, что подземные толчки могут привести не только к разрушению инфраструктуры, но и к загрязнению воды и воздуха. В последний раз подобное событие происходило в 1700 году, говорится в статье.

Ранее сообщалось, что в Стамбуле произошло землетрясение. Толчки ощущались на западе города, их продолжительность составила около 20-30 секунд. Некоторые жители выбежали на улицу.

