Из жизни
15:36, 11 августа 2025Из жизни

Стало известно об оккультном ритуале с участием британского монарха

Биограф Хардман: В резиденции британских монархов был ритуал изгнания призрака
Олег Парамонов
Олег Парамонов

Фото: Alastair Grant Pool / AP

Биограф Роберт Хардман раскрыл обстоятельства оккультного ритуала, который состоялся в Сандрингеме — одной из резиденций британских монархов. Об этом сообщает издание Daily Mail.

По словам Хардмана, в 2000 году сотрудники Сандрингемского дворца стали жаловаться на необъяснимые явления, которые якобы наблюдались в одной из спален. Речь шла о той самой комнате, где в 1952 году не стало короля Георга VI — отца королевы Елизаветы II. Одни считали, что проблемы доставляет именно его призрак. Другие винили призрак принцессы Дианы.

Прислуга обратилась за помощью к королеве-матери. Та, в свою очередь, поручила местному пастору провести в спальне обряд изгнания призрака. Во время службы, кроме них, также присутствовали фрейлина Прю Пенн и сама Елизавета II. Хардман считает ее участие крайне необычным: известно, что королева относилась к подобным вещам с недоверием. По его мнению, очень вероятно, что и она, и королева-мать не верили в призрака и лишь хотели успокоить суеверную прислугу.

Ранее сообщалось, что в новой биографии принца Эндрю рассказывалось о его одержимости сексом. «Он спал с порнозвездами и актрисами, с моделями и спортсменками, с политиками и барменшами в клубах», — цитирует книга слова канадского журналиста-расследователя Иэна Гальперина.

    Обсудить
