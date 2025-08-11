Стало известно об оккультном ритуале с участием британского монарха

Биограф Хардман: В резиденции британских монархов был ритуал изгнания призрака

Биограф Роберт Хардман раскрыл обстоятельства оккультного ритуала, который состоялся в Сандрингеме — одной из резиденций британских монархов. Об этом сообщает издание Daily Mail.

По словам Хардмана, в 2000 году сотрудники Сандрингемского дворца стали жаловаться на необъяснимые явления, которые якобы наблюдались в одной из спален. Речь шла о той самой комнате, где в 1952 году не стало короля Георга VI — отца королевы Елизаветы II. Одни считали, что проблемы доставляет именно его призрак. Другие винили призрак принцессы Дианы.

Прислуга обратилась за помощью к королеве-матери. Та, в свою очередь, поручила местному пастору провести в спальне обряд изгнания призрака. Во время службы, кроме них, также присутствовали фрейлина Прю Пенн и сама Елизавета II. Хардман считает ее участие крайне необычным: известно, что королева относилась к подобным вещам с недоверием. По его мнению, очень вероятно, что и она, и королева-мать не верили в призрака и лишь хотели успокоить суеверную прислугу.

