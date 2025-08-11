Силовые структуры
14:00, 11 августа 2025Силовые структуры

В ЛНР вскрыта преступная деятельность двух бывших сотрудников СБУ

В ЛНР 2 экс-сотрудникам СБУ дали до 8 лет за вымогательство $50 тыс. у жителей
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)
Фото: Дмитрий Коротаев / Коммерсантъ

В Луганской народной республике (ЛНР) суд приговорил к лишению свободы двух бывших сотрудников Службы безопасности Украины (СБУ) за вымогательство. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное УФСБ России.

По данным агентства, в 2014 году они вымогали 50 тысяч долларов у шести жителей Рубежного и угрожали привлечь их к уголовной ответственности за финансирование деятельности ополчения ЛНР. Кроме того, фигуранты угрожали прибегнуть к помощи нацбатальонов для физической расправы.

Суд приговорил одного из них к семи годам и трем месяцам лишения свободы, а второго — к восьми. Они будут отбывать наказание в колонии строгого режима.

Ранее сообщалось, что в ЛНР задержали местного жителя, корректировавшего удары Вооруженных сил Украины по российским военным.

