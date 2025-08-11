Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
08:40, 11 августа 2025Мир

Телеканал Al Jazeera сообщил о гибели своих сотрудников в секторе Газа

Al Jazeera: 4 сотрудника телеканала погибли при ударе ЦАХАЛ по сектору Газа
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Mahmoud Issa / Reuters

Четыре сотрудника катарского телеканала Al Jazeera погибли при ударе Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) по сектору Газа. Об этом сообщил сам телеканал.

Предварительно, удар был нанесен по палатке с журналистами возле больницы «Аш-Шифа» с помощью беспилотного летательного аппарата (БПЛА). В результате погибли репортеры Анас аш-Шариф и Мухаммед Крейка, а также два оператора. Всего жертвами атаки стали семь человек.

В свою очередь, ЦАХАЛ сообщила, что ликвидировала «террориста, выдававшего себя за журналиста», который, по версии израильской армии, отвечал за обстрелы Израиля со стороны движения ХАМАС.

Ранее военно-политический кабинет Израиля утвердил решение премьер-министра государства Биньямина Нетаньяху о полной оккупации Газы.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Подрыв в московском ЖК «Алые паруса» устроил смертник

    В России порассуждали об окончании СВО после встречи Путина с Трампом

    Названа причина кризиса агентурной сети спецслужб Украины

    Генсек НАТО раскрыл возможный итог встречи Путина и Трампа

    Раскрыты подробности о личности расправившейся со своими детьми перед суицидом матери

    Азербайджан захотел отомстить России за атаки на свои газовые объекты на Украине

    Телеканал Al Jazeera сообщил о гибели своих сотрудников в секторе Газа

    Раскрыты детали сделки Британии по аренде острова в Индийском океане

    ФСБ показала видео с признанием пытавшихся подорвать военных ВС России пенсионерок

    Вулкан на Камчатке выбросил столб пепла на километры

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости