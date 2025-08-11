Телеканал Al Jazeera сообщил о гибели своих сотрудников в секторе Газа

Четыре сотрудника катарского телеканала Al Jazeera погибли при ударе Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) по сектору Газа. Об этом сообщил сам телеканал.
Предварительно, удар был нанесен по палатке с журналистами возле больницы «Аш-Шифа» с помощью беспилотного летательного аппарата (БПЛА). В результате погибли репортеры Анас аш-Шариф и Мухаммед Крейка, а также два оператора. Всего жертвами атаки стали семь человек.
В свою очередь, ЦАХАЛ сообщила, что ликвидировала «террориста, выдававшего себя за журналиста», который, по версии израильской армии, отвечал за обстрелы Израиля со стороны движения ХАМАС.
Ранее военно-политический кабинет Израиля утвердил решение премьер-министра государства Биньямина Нетаньяху о полной оккупации Газы.