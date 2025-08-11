Телеканал Al Jazeera сообщил о гибели своих сотрудников в секторе Газа

Al Jazeera: 4 сотрудника телеканала погибли при ударе ЦАХАЛ по сектору Газа

Четыре сотрудника катарского телеканала Al Jazeera погибли при ударе Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) по сектору Газа. Об этом сообщил сам телеканал.

Предварительно, удар был нанесен по палатке с журналистами возле больницы «Аш-Шифа» с помощью беспилотного летательного аппарата (БПЛА). В результате погибли репортеры Анас аш-Шариф и Мухаммед Крейка, а также два оператора. Всего жертвами атаки стали семь человек.

В свою очередь, ЦАХАЛ сообщила, что ликвидировала «террориста, выдававшего себя за журналиста», который, по версии израильской армии, отвечал за обстрелы Израиля со стороны движения ХАМАС.

Ранее военно-политический кабинет Израиля утвердил решение премьер-министра государства Биньямина Нетаньяху о полной оккупации Газы.