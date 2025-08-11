Мир
20:46, 11 августа 2025Мир

Трамп назвал тупым вопрос о возможной победе Украины над Россией

Трамп о возможности победы Украины: Россия ведет много войн и побеждает
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Jonathan Ernst / Reuters

Президент США Дональд Трамп оценил вероятность победы Украины в конфликте с Россией. Трансляция брифинга Трампа доступна на сайте Белого дома.

«Я спросил: "Может ли Украина победить Россию?". Он посмотрел на меня так, будто это был тупой вопрос», — сказал Трамп, вспоминая свой разговор с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном.

По словам Трампа, глава венгерского правительства назвал Россию «огромной страной», которая постоянно ведет войны и побеждает. «Это то, чем они занимаются. Они ведут много войн», — добавил американский лидер.

Ранее Орбан оценил вероятность победы Запада над Россией в конфликте на Украине. Он отметил, что в случае начала войны в Европе проиграют все.

