Туристам раскрыли способы сэкономить на жилье во время путешествия по России

«Авито Путешествия» посоветовали россиянам отправляться в поездки в межсезонье

Специалисты сервиса бронирования «Авито Путешествия» раскрыли способы сэкономить на жилье во время поездок по России без ущерба для впечатлений. Советами они поделились с «Лентой.ру».

Так, специалисты порекомендовали соотечественникам отправляться в путешествия в межсезонье. В это время цены на жилье в популярных локациях могут быть вдвое ниже, а отсутствие большого количества туристов сделает отдых более комфортным, пояснили они.

Представители сервиса отметили, что посуточная аренда квартиры или загородного дома нередко оказывается более экономным вариантом, чем проживание в отеле, особенно для компании или семьи.

Еще один проверенный способ экономить — раннее бронирование. «Многие отели и владельцы посуточного жилья предлагают специальные цены для тех, кто планирует путешествие заблаговременно. Особенно это актуально для популярных направлений в высокий сезон», — пояснили авторы материала.

Другие лайфхаки для россиян, желающих сберечь деньги в поездках, — путешествовать компанией и использовать скидки и спецпредложения, которые многие отели и владельцы жилья размещают в определенные периоды.

Ранее специалисты этого же сервиса раскрыли среднюю сумму накоплений россиян на путешествия. Выяснилось, что они откладывают на эти цели примерно 241 тысячу рублей.

