У уехавшего из России актера арестовали машину за долги

Автомобиль Артура Смольянинова забрали приставы из-за штрафов в 190 тысяч рублей

Машину уехавшего из России после начала специальной военной операции (СВО) актера Артура Смольянинова (признан Минюстом России иностранным агентом) забрали судебные приставы. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

По информации источника, автомобиль артиста «Мазда СX-5» забрали за штрафы на сумму 190 тысяч рублей, а также просрочку по ипотеке в размере около 100 тысяч. Сообщается, что машину забрали 9 августа с улицы Генерала Тюленева и отвезли на спецстоянку. Вскоре ее реализуют с целью погашения долгов.

Известно, что за последние три года автомобилем пользовалась мать Артура, а в марте машина попала в аварию, после чего у нее оказалась сильно разбита передняя часть.

Ранее стало известно, что актер Артур Смольянинов поделился впечатлениями от жизни в Риге, которую назвал свои новым домом.