12:14, 11 августа 2025Экономика

Кризис у российских производителей дорожной техники усугубился

«Ъ»: Продажи российской дорожно-строительной техники в июне рухнули в три раза
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Александр Кондратюк / РИА Новости

По итогам июля продажи дорожно-строительной техники (ДСТ) российского производства на внутреннем рынке рухнули на 62,9 процента, то есть почти в три раза, до 2,7 миллиарда рублей, а за полгода — на 45,4 процента, до 21,1 миллиарда. Об этом со ссылкой на данные «Росспецмаша» (объединяет производителей 80 процентов российской ДСТ) пишет «Коммерсантъ».

Таким образом, к концу первого полугодия кризис у компаний отрасли существенно усугубился, при этом отечественные производители проигрывают конкуренцию импорту. Продажи иностранной ДСТ также падают, но заметно меньше — на 25-30 процентов, отмечает Дмитрий Бабанский из SBS Consulting. В том числе их поддерживают как укрепившийся рубль.

Рынок российских автокранов упал на 54 процента за полгода, кранов-трубоукладчиков — на 69 процентов, телескопических погрузчиков — на 86 процентов, фронтальных погрузчиков и автогрейдеров — на 50 процентов, катков — на 78 процентов.

В отраслевой ассоциации отметили, что проблемы у российских производителей все те же — рост издержек производства, большая доля импорта и высокая ключевая ставка. В настоящее время все они предпринимают попытки сохранить коллектив и не растерять компетенции.

По данным «Росспецмаша», по некоторым позициям складские запасы импортеров достигли уровней, которых хватит на год, таким образом, надеяться на улучшение ситуации в ближайшее время не приходится. При этом эксперты ожидают, что перед очередным повышением утилизационного сбора 1 января 2026 года импортеры могут резко увеличить покупки, что приведет к большей затоваренности складов и ограничению продаж российской ДСТ.

Опрошенные изданием эксперты объяснили, что основной причиной проблем стал кризис в жилищном секторе и завершение крупных дорожных проектов. До тех пор, пока ситуация не наладится, надеяться на рост продаж дорожно-строительной техники не приходится.

В мае «Росспецмаш» сообщал, что в первом квартале продажи ДСТ в России снизились на 36,6 процента в годовом выражении, до 11,94 миллиарда рублей, при этом самыми популярными брендами стали китайские XCMG, Sany и Lonking

