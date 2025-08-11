В Британии заявили о панике Зеленского из-за встречи Путина и Трампа

Аналитик Меркурис: Зеленский в панике из-за предстоящей встречи Путина и Трампа

Президент Украины Владимир Зеленский в панике из-за предстоящей встречи России и США на Аляске. Об этом заявил британский аналитик Александр Меркурис в эфире своего YouTube-канала.

По его словам, украинский лидер «злой, грустный, в каком-то смысле даже в паническом состоянии» из-за того, что президент России Владимир Путин Путин и американский лидер Дональд Трамп решили встретиться. «Он, очевидно, в шоке от того, что, несмотря на обещания, против России не ввели санкции», — отметил Меркурис.

Аналитик также назвал манипуляцией все заявления Зеленского о невозможности обсуждения территориального вопроса с Россией якобы из-за ограничений Конституции.

Ранее сообщалось, что правительства Великобритании, Германии и Франции и Украины разработали альтернативный план по урегулированию конфликта. В частности, в документе говорится о том, что любая территориальная уступка Киева должна быть подкреплена гарантиями безопасности, в том числе возможным членством в НАТО.