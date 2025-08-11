Россия
11:05, 11 августа 2025Россия

В деле обвиненного в дезертирстве бойца СВО положились на интуицию

Депутат Иванов положился на интуицию в деле обвиненного в дезертирстве бойца СВО
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Belkin Alexey / Globallookpress.com

Депутат Госдумы Максим Иванов положился на интуицию в деле обвиненного в дезертирстве бойца специальной военной операции (СВО). Об этом он рассказал в Telegram.

По словам парламентария, к нему обратилась мать военнослужащего, который перестал выходить на связь в марте 2025 года. Женщина рассказала, что командование обвинило ее сына в самовольном оставлении позиций. При этом она заявила, что тот не мог так поступить, так как отправился на СВО добровольно, а до этого участвовал в боевых действиях в Сирии.

«Интуиция сразу подсказывает правильный ответ. (...) Честно выполнил воинский долг в одном военном конфликте. Потом добровольно пошел на СВО. И вдруг сбежал? Сомнительно», — написал в блоге Иванов.

Депутат направил запрос в прокуратуру, и бойца уже перевели в статус пропавшего без вести. «Необходимо дождаться официального ответа от надзорного ведомства. Но уже сейчас сдержанный оптимизм есть», — подытожил он.

Ранее сообщалось, что на улице в Петербурге нашли плачущего из-за отказа в медпомощи бойца СВО со сломанной рукой.

