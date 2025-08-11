Россия
В ГАИ высказались об ужесточении контроля за остановкой авто в России

ГАИ опровергла данные об ужесточении контроля за остановкой автомобилей в России
Анастасия Шейкина
Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

Информация о том, что в России хотят ужесточить контроль за кратковременной остановкой автомобилей, не соответствует действительности. Об этом сообщили в Госавтоинспекции, передает ТАСС.

Ранее в сети появилась информация о том, что в ПДД якобы планируют внести поправки, согласно которым будет ужесточен контроль за кратковременной остановкой транспортных средств. Любая остановка с выключенным двигателем, как указывалось там, будет квалифицироваться как стоянка.

«Госавтоинспекция МВД России не располагает сведениями о подобных инициативах. Данный вопрос в достаточной мере урегулирован правилами дорожного движения»,— сообщили в ведомстве.

Согласно действующим нормам, штраф за нарушение правил остановки и стоянки автомобилей составляет 3 тысячи рублей. Под остановкой в законодательстве понимается преднамеренное прекращение движения авто на время менее пяти минут или более пяти минут, если это необходимо для посадки и высадки пассажиров или для разгрузки авто. Под стоянкой подразумевается прекращение движения, которое не связано с пассажирами и разгрузкой и длится более 5 минут.

Ранее сообщалось, что правительство России приняло решение о более строгих правилах перевозки детей в автомобилях. В соответствии с новым постановлением, такие устройства, как лямки, адаптеры, фиксаторы и накладки на ремни безопасности, больше не считаются детскими удерживающими системами.

