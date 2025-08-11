Россия
В Госдуме предложили выдавать водительские права одной категории подростков

В ГД предложили разрешить получать водительские права с 16 за особые достижения
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Sergey Petrov / News.ru / Globallookpress.com

Депутаты Госдумы от партии «Новые люди» Владислав Даванков, Антон Ткачев и Ярослав Самылин предложили разрешить подросткам получать водительские права с 16 лет за особые достижения. Соответствующее предложение они направили министру внутренних дел Владимиру Колокольцеву, документ есть в распоряжении ТАСС.

Парламентарии, как следует из документа, полагают, что многие подростки в возрасте 16-17 лет демонстрируют зрелое отношение к своим обязанностям, участвуют в серьезных образовательных проектах, добиваются успехов в спорте или успешно развивают свои бизнес-проекты. Подобные достижения, как указывается, требуют от подростков не только таланта, но и дисциплины. Подобные подростки обладают всеми навыками, которые необходимы для безопасного управления транспортным средством, говорится в обращении на имя Колокольцева.

«Например, основанием для досрочного получения прав может служить наличие федеральных или региональных наград в образовательной или научной сфере, высокие спортивные разряды или звания, а также регистрация и ведение индивидуальной предпринимательской деятельности с подтвержденными результатами», — объяснили депутаты.

По их мнению, реализация указанной инициативы поможет поддержать активность молодых людей и обеспечить им необходимый уровень безопасности на дорогах. Это также сформирует новое поколение ответственных водителей и даст молодежи дополнительные возможности.

В России с 16 лет можно получить право на управление легкими мотоциклами (категория А1) и мопедами (М). С 18 лет после сдачи экзаменов граждане могут управлять мотоциклами (А), легковыми автомобилями (В), трициклами и квадрициклами (В1) и грузовыми автомобилями (С, С1). Трамваями, троллейбусами и автобусами можно управлять только с 21 года за исключением ряда случаев. Чтобы получить право сдавать экзамен в ГИБДД на права, ученик, помимо соответствия его возрасту минимально допустимому, должен окончить обучение в автошколе, пройти медосвидетельствование и получить справку.

Ранее глава Госавтоинспекции Михаил Черников заявил, что речи о том, чтобы снизить возраст, с которого гражданам дается право управления транспортным средством, не идет.

