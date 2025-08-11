Захарова назвала безнравственным заявление Рютте о новых регионах

Заявление генсека НАТО Марка Рютте, призвавшего отказаться от юридического признания новых российских регионов, является безнравственным. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в статье для «Известий».

По словам дипломата, глава альянса, проведя аналогию с посольствами Литвы и Латвии функционировавшими в Вашингтоне с 1940 по 1991 год, «ностальгирует по палачам холокоста, которые в Прибалтике не отставали в расчеловечивании от таких же дефективных на Западной Украине».

Захарова напомнила, что в 1920–1930-е годы при поддержке Германии и Италии в Прибалтике к власти пришли фашистские режимы, бежавшие на Запад в 1940 году. «Эстонские нацисты при поддержке гитлеровцев сформировали свое карманное правительство в Осло, а литовские и латышские — смастерили посольства в Вашингтоне, где и сидели всю холодную войну», — пояснила представитель МИД.

Ранее Рютте заявил, что Украине следует де-факто признать контролируемые Россией территории, но не закреплять это с юридической точки зрения. При этом он уточнил, что решение территориального вопроса должно подразумевать действительное признание контроля территорий, а не «политическое признание с юридической точки зрения».

По словам Рютте, второй вопрос касается того, как «двигаться дальше после прекращения огня». Он также затрагивает гарантии безопасности, которые может получить Украина.