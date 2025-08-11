В Москве камеры сняли целующего в губы четырехлетнего мальчика мигранта

Мигрант поцеловал четырехлетнего ребенка в губы на заправке на МКАДе

В Москве приезжий из Узбекистана поцеловал четырехлетнего мальчика в губы на глазах у матери. Об этом сообщает портал «МК: Срочные новости».

Инцидент произошел на заправке на МКАДе. Действия мигранта сняли на камеры наблюдения. На опубликованных кадрах видно, как сотрудник заправки начинает разговаривать с вышедшим из авто ребенком, просит у мальчика мягкую игрушку, а после нагибается, берет пострадавшего за руки и насильно целует.

Поступок мигранта может подпадать под статью о развратных действиях в отношении несовершеннолетнего.

Ранее сообщалось, что в России утвердили более 80 причин для отзыва гражданства у мигрантов. Среди них — лишение человека жизни, развратные действия в отношении ребенка, организация незаконной миграции, публичные призывы, оправдание или пропаганда терроризма, секретное сотрудничество с другим государством, международной или иностранной организацией для подрыва безопасности России и другие.