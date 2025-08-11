Экономика
08:02, 11 августа 2025Экономика

В переговорах Путина и Трампа увидели угрозу для рубля

Балабушко: Переговоры Путина и Трампа могут девальвировать рубль
Вячеслав Агапов
СюжетПереговоры Путина и Трампа

Фото: Алексей Никольский / РИА Новости

Переговоры президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа могут девальвировать рубль. Угрозу для курса национальной валюты увидел инвестиционный советник Константин Балабушко, его слова приводит Bankiros.ru

По словам эксперта, в начале недели рубль укрепился на фоне надежды на прорыв в переговорах по Украине, которые могли бы привести к окончанию конфликта и, как следствие, снятию или хотя бы ослаблению антироссийских санкций

От исхода встречи лидеров будет зависеть дальнейший курс рубля по отношению к мировым валютам. Наиболее вероятен сценарий, при котором избыточность ожиданий оппонентов России и отсутствие значительного прогресса в переговорах приведут к ослаблению курса до уровня примерно до 100 рублей за доллар до конца года.

В случае значительного прорыва в переговорах с четким обозначением срока полного урегулирования. Доллар в моменте сможет сходить и ниже отметки 75 рублей. Однако дешевая нефть и слабеющие бюджетные метрики — это объективная реальность, которая все равно будет способствовать ослаблению рубля, добавил Балабушко. В этом случае после укрепления рубль вернется на текущий уровень к середине осени и к концу года продолжит ослабление до 85 рублей за доллар.

«Снижение ключевой ставки, которое будет продолжаться в обоих сценариях, существенно увеличит потенциал ослабления российской валюты», — пояснил он.

Ранее в Минэкономразвития назвали нежелательный для экономики курс доллара. Одним из стратегических рисков выполнения национальных целей России может оказаться курс рубля ниже 75 и выше 110 за доллар. Из-за волатильности нацвалюты создаются косвенные риски росту ВВП темпами выше среднемирового, а также снижению доли импорта товаров и услуг, привлечению инвестиций, росту объемов туристической и агропромышленной отраслей, развитию Россией технологической кооперации и освоению новых рынков.

