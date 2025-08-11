Бывший СССР
В Польше арестовали помощника военного атташе посольства Казахстана на Украине

Помощника военного атташе посольства Казахстана на Украине арестовали в Польше
Екатерина Грищенко (старший редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Belkin Aleksey / Globallookpress.com

В Польше арестовали помощника военного атташе посольства Казахстана на Украине. Об этом написало агентство «Казинформ», однако позднее сообщение было удалено.

Уточнялось, что дипломата арестовали по подозрению в шпионаже. Другие подробности не раскрываются.

«В МИД Казахстана отказались комментировать ситуацию, посоветовав "изучить вопрос". В Минобороны не берут трубки, как и в посольствах Казахстана на Украине и в Польше», — передает «Sputnik Казахстан» в Telegram.

10 августа президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев созвонился с украинским лидером Владимиром Зеленским. Представители Астаны и Киева обсудили проблемы достижения мира на Украине.

