В России ответили на слова Каллас о предотвращении «будущей агрессии» Москвы

Дмитриев заявил, что конфликт на Украине решится диалогом и сотрудничеством

Конфликт на Украине закончится, после чего мировая безопасность «укрепится благодаря диалогу, решению проблем и сотрудничеству», заявил в соцсети X глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

Таким образом он ответил на слова главы евродипломатии Каи Каллас, которая назвала «поддержку Украины и давление на Россию» способами предотвращения «будущей российской агрессии».

«Люди, которые следуют неудачным подходам и нарративам [Джо] Байдена, потерпят неудачу», — предрек Дмитриев.

До этого глава РФПИ заявил, что встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа 15 августа на Аляске принесет надежду и мир. По его словам, в этот день поджигатели войны «не будут улыбаться».