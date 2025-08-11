В России сократилось производство одного вида вагонов

Производство грузовых вагонов в России снизилось в 2025 году на 17 %

Производство грузовых вагонов в России снизилось за семь месяцев текущего года на 17 процентов после роста показателя в тех же пределах в 2024-м. Об этом со ссылкой на данные Объединения производителей железнодорожной техники (ОПЖТ) сообщает «Прайм».

В январе-июле объем выпуска достиг 34,3 тысячи таких вагонов, а за весь прошлый год — 74,9 тысячи, следует из материалов.

При этом производство такого вида вагонов, как грузовые с осевой нагрузкой 25 тонносил, выросло на 14,1 процента, до 12,7 тысячи. Также в отчетный период резко снизились уровни капитального ремонта грузовых вагонов, упавшие на 57,3 процента, до 25,1 тысячи.

Согласно представленному в прошлом октябре прогнозу Rollingstock Agency (RSA), выпуск вагонов после роста в 2024 году серьезно упадет и сможет продемонстрировать рост только при самой благоприятной конъюнктуре, в то время как нейтральный и негативный сценарий аналитиков предполагают падение в 2025-2027 годах до девяти процентов.