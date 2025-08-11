В России указали на значимость взятия шахты «Краснолиманская» в ДНР

Онуфриенко: После взятия в клещи шахты «Краснолиманская» возьмут Красноармейск

Военный аналитик Михаил Онуфриенко в беседе с газетой «Взгляд» заявил, что Вооруженные силы (ВС) России могут занять Краснолиманский террикон в течение месяца, что создаст условия для взятия в клещи Покровско-Мирноградской агломерации (российское название Покровска — Красноармейск).

Он отметил, что ВС РФ после взятия под контроль административных корпусов шахты «Краснолиманская» в Донецкой народной республике (ДНР) нужно провести операцию по выбиванию Вооруженных сил Украины (ВСУ) из прилежащего террикона — господствующей высоты. Эксперт считает, что главную роль должны сыграть реактивная артиллерия и беспилотные летательные аппараты.

По его мнению, занятие всей территории шахты откроет путь к близлежащему городу Родинское. Спикер пояснил, что это ключевой пункт, взятие под контроль которого перекрывает снабжение местной группировки ВСУ по трассе и железной дороге. «Это, в свою очередь, создает условия для взятия в "клещи" крупнейшей в этом районе Покровско-Мирноградской агломерации», — подчеркнул собеседник издания.

Он обратил внимание, что взятие шахты «Краснолиманская» имеет и самостоятельную ценность: Украина не сможет выплавить весомую часть металла для отправки на экспорт. Также недостаток угля бьет по энергетической системе республики, уточнил Онуфриенко.

Ранее советник главы ДНР Игорь Кимаковский сообщил, что российские войска выбили ВСУ с позиций в административных зданиях шахты «Краснолиманская». Это второе по величине угольное предприятие в регионе, отметил он.